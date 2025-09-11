OBSH: Do të qëndrojmë në Gaza, të tmerruar nga urdhri për shpërngulje masive

Drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus, deklaroi se agjencia dhe partnerët e saj do të mbeten në qytetin e Gazës, pavarësisht urdhrit të ushtrisë izraelite për evakuim.
“OBSH është e tmerruar nga urdhri i fundit që kërkon që një milion njerëz të zhvendosen në një të ashtuquajtur ‘zonë humanitare’ në jug, e cila nuk ka kapacitetet për të përballuar as popullsinë ekzistuese, e aq më pak të ardhurit e rinj,” tha Tedros.
Ai theksoi se gati gjysma e spitaleve funksionale ndodhen në qytetin e Gazës dhe bëri thirrje për një armëpushim të menjëhershëm, si dhe për mbrojtjen e spitaleve, punonjësve humanitarë dhe civilëve në territorin palestinez. /mesazhi