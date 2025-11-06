OBSH do të rindërtojë 20 qendra shëndetësore në Gaza

Drejtori i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka njoftuar planin për rindërtimin ose rinovimin e 20 qendrave shëndetësore në Rripin e Gazës, të shkatërruara gjatë sulmeve izraelite.
Sipas tij, projekti do të zhvillohet në bashkëpunim me UNICEF-in dhe agjencinë e OKB-së për refugjatët palestinezë UNRWA.
Qendrat e reja do të ofrojnë vaksinime rutinë, kontrolle ushqyese dhe monitorim të rritjes për rreth 44 mijë fëmijë në territorin e prekur nga konflikti. /mesazhi