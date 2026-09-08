OBSH: Pirja e duhanit mund të ulë fertilitetin si te gratë, ashtu edhe te burrat

Pirja e duhanit mund të ulë mundësinë për të ngjizur si te gratë, ashtu edhe te burrat, ndërsa tymi pasiv mund të paraqesë gjithashtu rreziqe për shëndetin riprodhues, tha sot Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), transmeton Anadolu.
Në një përmbledhje të re të njohurive, OBSH-ja tha se përdorimi i duhanit lidhet me infertilitetin te gratë dhe me efekte të dëmshme në spermë dhe funksionin seksual te burrat.
Një rishikim i studimeve të kryera nga viti 2000 deri në vitin 2026 zbuloi se gratë që aktualisht pinë duhan kanë një rrezik 40 për qind më të lartë për infertilitet krahasuar me ato që nuk pinë duhan. Gratë që e kanë lënë duhanin mund të kenë një rrezik 25 për qind më të ulët krahasuar me gratë që vazhdojnë të pinë duhan.
Për burrat, një rishikim i 44 studimeve që përfshinë më shumë se 60 mijë persona e lidhi pirjen e duhanit me probleme riprodhuese, përfshirë anomalitë e spermës, mosfunksionimin erektil dhe problemet me ejakulimin.
Pirja e duhanit mund të ulë gjithashtu efektivitetin e trajtimeve të riprodhimit të asistuar, përfshirë fekondimin “in vitro” ndërsa hulumtimet sugjerojnë se rezultatet e suksesshme mund të përgjysmohen.
Në mbarë botën, një në gjashtë persona në moshë riprodhuese përjeton infertilitet në një moment të jetës, sipas agjencisë shëndetësore të OKB-së.