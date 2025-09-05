OBSH: “Uria e popullit të Gazës nuk do ta bëjë Izraelin më të sigurt”

Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), Tedros Adhanom Ghebreyesus, tha të premten se uria e civilëve në Gaza nuk e bën Izraelin më të sigurt dhe nuk ndihmon në lirimin e pengjeve.
“Kjo është një katastrofë që Izraeli mund ta kishte parandaluar dhe mund ta ndalojë në çdo moment,” theksoi ai, duke shtuar se përdorimi i urisë si metodë lufte përbën një “krim lufte” që kurrë nuk mund të tolerohet.
Tedros bëri thirrje që qeveria izraelite të ndalojë këtë luftë çnjerëzore dhe i kërkoi aleatëve të përdorin ndikimin e tyre për ta ndaluar. Ai paralajmëroi për një “katastrofë humanitare edhe më të madhe” për shkak të bombardimeve intensive të Gazës.
Sipas OBSH-së, që nga fillimi i konfliktit në tetor 2023, të paktën 370 persona kanë vdekur nga kequshqyerja, përfshirë mbi 300 vetëm në dy muajt e fundit. Drejtori i OBSH-së gjithashtu theksoi se shumë pak vende janë të gatshme të pranojnë pacientët që kanë nevojë urgjente për trajtim jashtë Gazës.
Ai bëri thirrje që Izraeli të lejojë trajtimin e pacientëve në Bregun Perëndimor dhe në Jerusalemin Lindor, ku spitalet më afër mund të kujdesen për shumë pacientë.
Tedros gjithashtu paralajmëroi për krizën e urisë në Sudanin e harruar, duke kërkuar qasje humanitare të sigurt dhe të pakufizuar në El Fasher dhe përfundimin e luftës nga të gjitha palët.
Në të njëjtën konferencë, ai njoftoi gjithashtu se mpox nuk përbën më emergjencë shëndetësore ndërkombëtare, pas rënies së qëndrueshme të rasteve dhe vdekjeve në vendet e prekura si Republika Demokratike e Kongos, Burundi, Sierra Leone dhe Uganda. /mesazhi