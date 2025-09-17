OBT: Inteligjenca artificiale pritet të rrisë tregtinë globale me 37 për qind

Sipas një raporti të Organizatës Botërore të Tregtisë (OBT), inteligjenca artificiale pritet të rrisë vlerën e tregtisë dhe shërbimeve globale me 37 për qind deri në vitin 2040, teksa vendet e varfra e mbyllin hendekun teknologjik me përparime të shpejta, transmeton Anadolu.
Raporti, i titulluar “Raporti Botëror i Tregtisë 2025: Si ta bëjmë tregtinë dhe inteligjencën artificiale të punojnë së bashku në dobi të të gjithëve”, tha se aplikacionet e inteligjencës artificiale kontribuojnë në produktivitet në ekonomi, duke i mundësuar më shumë kompanive të përmbushin rregulloret komplekse.
Raporti gjithashtu tha se ndikimi më i rëndësishëm i inteligjencës artificiale do të shihet në industrinë e shërbimeve digjitale.
“Mallrat që mundësojnë inteligjencën artificiale, siç janë gjysmëpërçuesit dhe inputet e ndërmjetme”, tha raporti, luajnë një rol kyç në tregtinë globale, pasi vëllimi i tregtisë së këtyre produkteve arriti në 2.3 trilionë dollarë në vitin 2023.
Megjithatë, OBT-ja paralajmëroi se pa investime të synuara dhe politika gjithëpërfshirëse, inteligjenca artificiale mund të thellojë përçarjet ekzistuese dhe rritja prej mbi 37 për qind në tregtinë globale mund të mos arrihet deri në vitin 2040.
“Megjithatë, efektet e zhvillimit dhe vendosjes së inteligjencës artificiale po ngrenë shqetësime se shumë punëtorë dhe madje edhe ekonomi të tëra, mund të lihen pas”, tha në raport drejtoresha e përgjithshme e OBT-së, Ngozi Okonjo-Iëeala.
Sipas raportit të OBT-së, infrastruktura digjitale, teknologjia dhe fuqia punëtore e kualifikuar janë aktualisht të përqendruara në disa vende me të ardhura të larta, ndërsa investimet në arsim janë të nevojshme për të parandaluar pabarazitë.
“Inteligjenca artificiale ka potencial të madh për të ulur kostot tregtare dhe për të rritur produktivitetin, si dhe për të krijuar rrugë të reja për prodhimin dhe eksportet e shërbimeve”, tha ajo.
“Megjithatë, sot, qasja në teknologjitë e inteligjencës artificiale dhe kapaciteti për të marrë pjesë në tregtinë digjitale mbeten shumë të pabarabarta, veçanërisht për shumë ekonomi me të ardhura të ulëta. Pa përgjigje proaktive të politikave dhe bashkëpunim më të madh ndërkombëtar, inteligjenca artificiale mund të thellojë pabarazitë në vend që t’i zvogëlojë ato.”