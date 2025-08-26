OKB: Bllokada izraelite po e përkeqëson urinë në Gaza

Zëdhënësi i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Stephane Dujarric, ka paralajmëruar se kufizimet e Izraelit ndaj ndihmës humanitare në Gaza po pengojnë rëndë shpërndarjen e ndihmës jetike.
Ai tha se nga 12 misione ndihme të planifikuara dje, vetëm gjashtë u lejuan, tre u penguan, dy u anuluan dhe një – për riparimin e një rruge në Khan Younis – u refuzua plotësisht.
“Me urinë tashmë të konfirmuar në rajonin e Gazës, pasojat humanitare të luftimeve, shpërnguljeve dhe bllokimit të ndihmës janë edhe më shkatërruese për popullsinë,” theksoi Dujarric. /mesazhi