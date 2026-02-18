OKB dënon sulmet “keqdashëse” të Evropës ndaj raportueses speciale Francesca Albanese

Një organ i pavarur i Organizatës së Kombeve të Bashkuara ka dënuar ashpër sulmet që i cilësoi si të rreme dhe keqdashëse nga disa ministra evropianë ndaj raportueses speciale të OKB-së për Palestinën, Francesca Albanese.
Komiteti Koordinues i OKB-së, i përbërë nga gjashtë ekspertë të pavarur, akuzoi përfaqësuesit evropianë se po mbështeten në “fakte të fabrikuara”. Në ditët e fundit, vende si Gjermania, Franca dhe Italia kanë kërkuar dorëheqjen e Albaneses, duke e akuzuar për deklarata kundër Izraelit.
Albanese, juriste italiane, i ka mohuar këto pretendime. Ministri i Jashtëm i Republika Çeke, Petr Macinka, citoi në rrjetin X se ajo e kishte quajtur Izraelin “armik të përbashkët të njerëzimit” dhe kërkoi largimin e saj. Megjithatë, një transkript i fjalimit të Albaneses në Doha më 7 shkurt, i parë nga Reuters, nuk përmban një përshkrim të tillë, ndonëse ajo ka kritikuar vazhdimisht Izraelin për luftën në Gaza.
Komiteti i OKB-së tha se, në vend të kërkesave për dorëheqje, qeveritë evropiane duhet të bashkohen për të kërkuar përgjegjësi, përfshirë edhe para Gjykatës Ndërkombëtare Penale, për udhëheqësit dhe zyrtarët e akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Sipas Komitetit, presioni ndaj Albaneses është pjesë e një tendence në rritje të sulmeve politike kundër ekspertëve të pavarur të të drejtave të njeriut, zyrtarëve të OKB-së dhe gjyqtarëve të gjykatave ndërkombëtare.
Administrata e presidentit amerikan Donald Trump vendosi sanksione ndaj Albaneses pasi ajo u dërgoi letra kompanive amerikane, duke i akuzuar për përfshirje në shkelje të rënda të të drejtave të njeriut nga Izraeli në Gaza dhe Bregun Perëndimor të pushtuar.
Raportuesit specialë të OKB-së emërohen nga Këshilli i të Drejtave të Njeriut i OKB-së në Gjenevë dhe janë të pavarur nga vetë organizata. Nuk ka precedent për shkarkimin e një raportuesi special gjatë mandatit të tij, dhe diplomatët thonë se mbështetja e fortë për të drejtat palestineze në Këshill e bën një hap të tillë pak të mundshëm. /mesazhi