OKB: Duhet të hapen të gjitha kalimet për ndihma në Gaza

Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) ka kërkuar hapjen e të gjitha kalimeve kufitare për të mundësuar një ndërhyrje të gjerë humanitare në Rripin e Gazës, pas shpalljes së armëpushimit.
Zëdhënësi i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Stephane Dujarric, tha se ndihmat nga Egjipti po kalojnë përmes një rruge të gjatë dhe po kontrollohen në pikën kufitare Kerem Ebu Salim nga autoritetet izraelite. Ai theksoi se kjo vonesë pengon dërgimin e shpejtë të ndihmave për popullsinë civile.
Sipas Zyrës së OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare (OCHA), më 15 tetor në Gaza kanë hyrë vetëm 480 kamionë me ndihma. Dujarric shtoi se pa pjesëmarrjen e organizatave ndërkombëtare humanitare, është e pamundur të ofrohet ndihma në shkallë të mjaftueshme.
Ai bëri thirrje që Izraeli të japë viza dhe leje për organizatat që duan të dërgojnë ndihma, ndërsa theksoi se prioritetet kryesore në terren janë furnizimi me ujë, ushqim, strehim dhe pastrimi i rrënojave.
Dujarric gjithashtu u shpreh i shqetësuar për raportimet mbi torturat ndaj të burgosurve palestinezë, duke theksuar se për të gjitha shkeljet e ligjit ndërkombëtar duhet të kërkohet përgjegjësi. /mesazhi