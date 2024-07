OKB: Familjet pa’lestineze në Rripin e Ga’zës nuk kanë ku të shkojnë të sigurt

Agjencia e OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) tha të shtunën se familjet në Rripin e Gazës po përballen me rrethana të vështira, ku nuk ka asnjë vend të sigurt për të kërkuar strehim.

“Familjet palestineze në Rripin e Gazës nuk kanë ku të shkojnë të sigurt,” tha UNRWA në X.

Agjencia citoi gjithashtu zëdhënësen e saj në Gaza, Louise Waterridge, në një intervistë me The New York Times, duke thënë: “Është një cikël i pafund vdekjeje dhe shpërnguljeje”.

“Njerëzit shprehen këtu se po humbasin shpresën, po humbasin vullnetin, duke u përballur me një tjetër zhvendosje të detyruar dhe absolutisht asnjë siguri për sigurinë,” tha Waterridge.

“Për sa i përket aftësisë së njerëzve për të lëvizur, kanë kaluar tetë muaj luftë, njerëzit janë jashtëzakonisht të lodhur, janë të rraskapitur, janë të kequshqyer”.

Ajo tha se “njerëzit janë shumë më të dobët, ka më shumë lëndime, ka pasur më pak ilaçe në dispozicion, më pak fruta të freskëta, më pak ujë”.

Zëdhënësi i ushtrisë izraelite Avichay Adraee bëri thirrje të hënën për evakuimin e palestinezëve nga zonat në lindje të Khan Younis, duke i detyruar ata të largohen drejt zonës al-Mawasi në Rafah.

Izraeli ka vazhduar ofensivën brutale në Gaza që nga sulmi i 7 tetorit 2023 nga grupi palestinez Hamas.

Më shumë se 38,000 palestinezë në Gaza janë vrarë që atëherë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe pjesë të gjera të territorit janë në gërmadha mes një bllokade gjymtuese të ushqimit, ujit të pastër dhe ilaçeve.

Izraeli gjithashtu akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë, vendimi i fundit i së cilës e urdhëroi atë të ndalonte menjëherë operacionin e tij ushtarak në qytetin jugor të Rafahut, ku mbi një milion palestinezë kishin kërkuar strehim nga lufta përpara se të pushtohej më 6 maj.