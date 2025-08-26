OKB: Forcat izraelite po godasin zona me civilë dhe gazetarë

Raportuesja speciale e OKB-së për lirinë e shprehjes, Irene Khan, ka deklaruar se gazetarët në Gaza po sulmohen, qoftë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo jo.
“Numri i viktimave ka qenë jashtëzakonisht i lartë për shkak të mënyrës së pakujdesshme dhe të pamatur me të cilën forcat izraelite po e zhvillojnë këtë luftë,” tha Khan për Al Jazeera.
Ajo përmendi rastin e sulmit ndaj Spitalit Nasser, ku fillimisht u vra një gazetar. Pas goditjes, shumë gazetarë të tjerë shkuan për të raportuar dhe për të bërë fotografi, kur ndodhi një tjetër sulm.
“Kjo do të thotë, në një farë mënyre, se po shënjestrohen zona ku ekziston një rrezik joproporcional për civilët, përfshirë gazetarët,” theksoi Khan. /mesazhi