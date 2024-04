OKB: Gati 282 milionë njerëz në mbarë botën vuajtën nga uria akute në 2023

Gati 282 milionë njerëz në 59 vende vuajtën nga uria akute në vitin 2023, me Rripin e Gazës, territorin ku numri më i madh i njerëzve vuajtën nga uria vitin e kaluar, sipas një raporti të Kombeve të Bashkuara.

Raporti, i publikuar të mërkurën, tha se në vitin 2023 numri i njerëzve që përballen me urinë akute u rrit me 24 milionë krahasuar me vitin 2022 për shkak të përkeqësimi të sigurisë ushqimore, veçanërisht në Rripin e Gazës dhe Sudan.

Gjithashtu theksohet se OKB-ja ka rritur numrin e vendeve në të cilat monitoron furnizimin me ushqime në krahasim me vitin 2022. /abcnews