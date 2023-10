OKB: Gaza do të përballet me katastrofë humanitare të paprecedentë nëse ndihma nuk lejohet

Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Ndihmë dhe Punë për Refugjatët Palestinë (UNRWA), tha se Gaza do të përballet me një katastrofë humanitare nëse korridoret e sigurta nuk hapen për ndihmë, raporton Anadolu.

“Gaza do të dëshmojë një katastrofë humanitare të paprecedentë nëse nuk hapen korridore të sigurta për mbërritjen e ndihmave humanitare, duke përfshirë furnizime mjekësore, ushqime dhe ujë”, tha për Anadolu Adnan Abu Hasna, zëdhënës i UNRWA-së.

Izraeli po vazhdon të mbyllë të gjitha pikat kufitare me Gazën, duke e bërë të pamundur hyrjen e çdo ndihme humanitare.

“Në orët në vijim do të shohin Gazën pa karburant dhe spitale që nuk ofrojnë shërbim”, tha Abu Hasna, duke shtuar: “Vazhdimi i situatës do të thotë se Gaza do të jetë pa ushqim brenda dy javësh”.

UNRWA tha mbrëmë se më shumë se 175 mijë njerëz në Gaza janë strehuar në 88 shkolla të saj.

Agjencia tha se numri po rriten për shkak të sulmeve ajrore të vazhdueshme izraelite.

Veprimi i Izraelit për të ndërprerë furnizimin me ujë dhe energji elektrike në Gazën tashmë të bllokuar, ndërkohë që bllokoi hyrjen e furnizimeve humanitare shumë të nevojshme dhe parandaloi daljen e banorëve, ka tërhequr dënime në mbarë botën dhe madje akuza për krime lufte.

Në një përshkallëzim dramatik të tensioneve në Lindjen e Mesme, forcat izraelite kanë nisur një fushatë të fuqishme ushtarake kundër Gazës, në përgjigje ndaj një ofensive ushtarake të grupit palestinez Hamas në territoret izraelite.

Konflikti filloi të shtunën kur Hamasi nisi operacionin “Tufani i Aksa-së” kundër Izraelit, një sulm i befasishëm i shumëanshëm duke përfshirë një breshëri raketash dhe infiltrimesh në Izrael nëpërmjet tokës, detit dhe ajrit, për të cilin Hamasi tha se ishte në hakmarrje për sulmin ndaj Xhamisë Al-Aksa në Kudsin Lindor të pushtuar dhe dhuna në rritje e kolonëve izraelitë kundër palestinezëve.

Në përgjigje të veprimeve të Hamasit, ushtria izraelite nisi operacionin “Shpatat e Hekurta” kundër objektivave të Hamasit brenda Gazës. Përgjigja e Izraelit është shtrirë në ndërprerjen e furnizimit me ujë dhe energji elektrike në Gaza, duke përkeqësuar më tej kushtet e jetesës në një zonë që është përfshirë nga një bllokadë të rreptë që nga viti 2007.

Teksa komuniteti ndërkombëtar monitoron nga afër situatën, një pjesë ka bërë thirrje për de-përshkallëzim dhe negociata drejt zgjidhjes paqësore të konfliktit. Ndërsa konflikti shpaloset, komuniteti ndërkombëtar mbetet i shqetësuar për potencialin për dhunë të mëtejshme dhe ndikimin mbi civilët e pafajshëm.