OKB: Izraeli po ndërmerr “hapa të shpejtë” për të ndryshuar demografinë e Bregut Perëndimor

Izraeli po ndërmerr ‘hapa të shpejtë’ për të ndryshuar demografinë e Bregut Perëndimor, ka thënë shefi i të drejtave të njeriut i OKB-së, Volker Turk.
Këto hapa përfshijnë masa të miratuara së fundmi për t’u lejuar izraelitëve hebrenj të fitojnë më lehtë tokë në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe të zgjerojnë kontrollin izraelit mbi sipërfaqe të mëdha territori në zonë, duke përfshirë vendet kulturore dhe fetare palestineze.
“Nëse këto vendime zbatohen, ato padyshim do të përshpejtojnë shpronësimin e palestinezëve dhe transferimin e tyre me forcë, dhe do të çojnë në krijimin e më shumë vendbanimeve të paligjshme izraelite”, tha Turk në një deklaratë.
“Kjo gjithashtu do t’i privojë më tej palestinezët nga burimet e tyre natyrore dhe do të kufizojë gëzimin e të drejtave të tjera të njeriut.”
Turk paralajmëroi se bota “po sheh hapa të shpejtë për të ndryshuar përgjithmonë demografinë e territorit të pushtuar palestinez, duke i zhveshur njerëzit nga tokat e tyre dhe duke i detyruar ata të largohen”.
“Kjo mbështetet nga retorika dhe veprimet e zyrtarëve të lartë izraelitë dhe shkel detyrimin e Izraelit si fuqi pushtuese për të ruajtur rendin ligjor ekzistues dhe strukturën shoqërore. Këto vendime duhet të përmbysen”, tha ai.