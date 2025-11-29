OKB: Izraeli po zbaton një politikë ‘de facto’ të torturës

Komiteti i Kombeve të Bashkuara kundër torturës thotë se ka prova që Izraeli po zbaton një “politikë shtetërore de facto të organizuar dhe të përhapur të torturës”.
Komiteti rishikon rregullisht të dhënat e të gjitha vendeve që kanë nënshkruar konventën kundër torturës, duke marrë dëshmi nga qeveritë e tyre dhe nga grupet e të drejtave të njeriut.
Siç shkruan BBC, gjatë rishikimit të Izraelit, si grupet izraelite ashtu edhe ato palestineze të të drejtave të njeriut dhanë detaje tronditëse mbi kushtet në qendrat e paraburgimit izraelite. Pretendohet se mijëra palestinezë janë arrestuar nga Izraeli që prej sulmeve të Hamasit më 7 tetor 2023.
Sipas ligjeve izraelite për paraburgimin administrativ dhe për “luftëtarët e paligjshëm”, të dyshuar që nuk mund të klasifikohen si të burgosur lufte, ata mund të mbahen për periudha të gjata pa akses te avokatët apo familjarët.
Shumë familje palestineze thonë se kanë pritur me muaj për të mësuar se një i afërm i tyre ishte arrestuar, gjë që komiteti i OKB-së e cilësoi si “zhdukje e detyruar”.
Komiteti ishte veçanërisht kritik ndaj përdorimit të raportuar nga Izraeli të ligjit për “luftëtarët e paligjshëm” për të arrestuar grupe të tëra palestinezësh, përfshirë fëmijë, gra shtatzëna dhe të moshuar.
Por janë kushtet e raportuara në paraburgim ato që përbëjnë pjesën më të rëndë të konkluzioneve të komitetit, të publikuara sot.
Sipas provave, palestinezët shpesh privohen nga ushqimi dhe uji, dhe i nënshtrohen rrahjeve të rënda, sulmeve nga qentë, elektroshokut, “waterboarding”-ut dhe dhunës seksuale. Disa pretendohet se mbahen të lidhur vazhdimisht, u mohohet e drejta për të përdorur tualetin dhe detyrohen të mbajnë pelena.
Komiteti i OKB-së përfundoi se trajtime të tilla “përbëjnë krime lufte dhe krime kundër njerëzimit”. Ai tha se provat e një “politike shtetërore de facto të organizuar dhe të përhapur të torturës” nga Izraeli përbëjnë një nga aktet që përbën krimin e gjenocidit sipas ligjit ndërkombëtar.
Izraeli i ka mohuar vazhdimisht akuzat se po kryen gjenocid ndaj palestinezëve në Gaza.
Një anëtar i komitetit, Peter Vedel Kessing nga Danimarka, tha se ai dhe kolegët e tij ishin “thellësisht të tmerruar” nga ato që dëgjuan. Anëtarët e komitetit shprehën gjithashtu shqetësim për mungesën e hetimeve apo ndjekjeve penale mbi akuzat për torturë. Ata i bënë thirrje Izraelit të nisë hetime të pavarura dhe të sigurojë që përgjegjësit, përfshirë oficerë të lartë ushtarakë, të mbahen përgjegjës.
Izraeli, i cili prej kohësh e akuzon OKB-në për paragjykim ndaj tij, nuk komentoi publikisht sot mbi gjetjet e komitetit, por gjatë seancave ambasadori Daniel Meron, i cilësoi akuzat për torturë si “dezinformim”.
Ai tha se Izraeli është “i përkushtuar të respektojë detyrimet tona në përputhje me vlerat dhe parimet morale, edhe përballë sfidave të shkaktuara nga një organizatë terroriste”.
Në përfundimet e tij, komiteti i OKB-së dënoi pa ekuivok sulmin e Hamasit të tetorit 2023 dhe pranoi sfidat e sigurisë me të cilat përballet Izraeli. Por paralajmëroi se shkeljet e ligjit ndërkombëtar nga njëra palë nuk justifikojnë që pala tjetër të bëjë të njëjtën gjë. Sipas konventës, ku Izraeli është palë, ndalimi i torturës është absolut: nuk lejohet në asnjë rrethanë. /abcnews