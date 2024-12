OKB-ja miraton rezolutën për të mbajtur konferencën e paqes për “zgjidhjen me dy shtete” vitin e ardhshëm

Asambleja e Përgjithshme e OKB-së (UNGA) miratoi një rezolutë për organizimin e një konference për paqe në vitin 2025, me qëllim arritjen e një zgjidhjeje me dy shtete për konfliktin Izrael-Palestinë. Rezoluta, e paraqitur nga Senegali dhe mbështetur nga disa vende, u miratua me 157 vota pro, ndërsa 8 vende, përfshirë Izraelin, SHBA-në dhe Argjentinën, votuan kundër dhe 7 abstenuan.

Konferenca do të zhvillohet nga 2 deri më 4 qershor 2025 në Nju Jork, me një takim përgatitor në maj 2025. Rezoluta kërkon që Izraeli t’i japë fund pranisë së tij të paligjshme në Territoret e Pushtuara Palestineze, të ndalojë ndërtimet e reja të vendbanimeve dhe të evakuojë të gjithë kolonët nga territori i pushtuar.