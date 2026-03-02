OKB-ja: Përshkallëzimi në Lindjen e Mesme mund të përkeqësojë krizën e zhvendosjeve

Agjencia e OKB-së për refugjatët shprehu “shqetësim të thellë” për përshkallëzimin e konfliktit në Lindjen e Mesme, duke paralajmëruar se dhuna e përtërirë mund të intensifikojë zhvendosjen dhe të tendosë sistemet humanitare tashmë të mbingarkuara, transmeton Anadolu.
“UNHCR-ja është thellësisht e shqetësuar për përshkallëzimin e konfliktit në Lindjen e Mesme dhe ndikimin e tij tek civilët dhe zhvendosjen e mëtejshme në rajon”, tha agjencia në një deklaratë.
Ajo tha se shumë vende të prekura nga dhuna tashmë strehojnë miliona refugjatë dhe persona të zhvendosur brenda vendit, duke i bërë ata veçanërisht të prekshëm ndaj paqëndrueshmërisë së mëtejshme.
“Dhuna e mëtejshme rrezikon të mbingarkojë kapacitetet humanitare dhe të ushtrojë presion shtesë mbi komunitetet pritëse”, paralajmëroi agjencia.
Ajo i bëri jehonë thirrjes së Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, për përmbajtje dhe diplomaci të përtërirë duke shprehur një “thirrje urgjente për dialog dhe ulje të tensioneve, respekt për të drejtat e njeriut, mbrojtje të civilëve dhe respektim të plotë të ligjit ndërkombëtar”.
Paralajmërimi vjen mes tensioneve të larta rajonale, të cilat filluan me sulmet ushtarake kundër Iranit nga SHBA-të dhe Izraeli dhe u pasuan nga sulme hakmarrëse nga Teherani.