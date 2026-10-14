OKB-ja raporton sulme ajrore, bombardime dhe të shtëna izraelite në të gjithë Gazën

Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) njoftoi se personeli i saj për sigurinë në Rripin e Gazës ka regjistruar sulme të shumta ajrore izraelite të martën dhe të mërkurën, si dhe bombardime, shpërthime nga shkatërrimi i ndërtesave dhe të shtëna nga forcat detare dhe tokësore izraelite në të gjitha rajonet e Gazës.
Zëdhënësi i zëvendësit të sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, Farhan Haq, theksoi nevojën urgjente për mbrojtjen e civilëve dhe të infrastrukturës civile. Ai bëri të ditur se OKB-ja dhe partnerët e saj po vazhdojnë përpjekjet për dërgimin e furnizimeve jetike në Gaza.
Sipas Haqit, të martën në Rripin e Gazës u dërguan sasi shtesë karburanti, mbulesa plastike mbrojtëse, veshje dimërore, ilaçe dhe pajisje mjekësore. Megjithatë, ai paralajmëroi se sasia e furnizimeve që lejohet të hyjë në territor mbetet shumë e pamjaftueshme për të përmbushur nevojat e mëdha të popullsisë.
Përpjekjet humanitare po pengohen gjithashtu nga mungesa e financimit dhe kufizimet izraelite. Këto përfshijnë ndalimin e veprimtarisë së disa organizatave partnere, kufizimet për importin e mallrave thelbësore dhe mohimin e qasjes në më shumë se 64 për qind të territorit të Gazës.
Ndërkohë, lidhur me situatën në Bregun Perëndimor të pushtuar, Haq tha se Zyra e OKB-së për të Drejtat e Njeriut ka raportuar se forcat izraelite kanë bastisur zyrat e organizatave palestineze të shoqërisë civile dhe një kompleks mjekësor në Ramallah. Gjatë bastisjeve të së martës, ato kanë konfiskuar dokumente dhe pajisje, si dhe kanë ndaluar qytetarë palestinezë.
Partnerët e OKB-së u kanë bërë thirrje autoriteteve izraelite t’u japin fund kufizimeve në rritje ndaj veprimtarisë së organizatave palestineze. Ata paralajmëruan se bastisjet e përsëritura dhe ndalimi i mbrojtësve të të drejtave të njeriut dhe punonjësve humanitarë krijojnë frikë dhe pengojnë rëndë ofrimin e ndihmës për popullsinë në nevojë. /mesazhi