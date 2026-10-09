OKB-ja shpreh shqetësim për protestat e studentëve dhe bllokadat e shkollave të mesme në Francë

Zyra e OKB-së për të drejtat e njeriut shprehu të premten shqetësimin për incidentet rreth protestave të studentëve dhe bllokadave të shkollave të mesme në Francë, duke kërkuar përmbajtje dhe respekt për të drejtën për tubime paqësore, raporton Anadolu.
“Ne po ndjekim me shqetësim incidentet në lidhje me protestat e studentëve dhe bllokadat e shkollave të mesme në Francë, disa prej të cilave janë kthyer në të dhunshme”, u tha gazetarëve në Gjenevë zëdhënësja Shabia Mantoo, duke iu përgjigjur një pyetjeje nga Anadolu.
Mantoo u bëri thirrje të gjitha palëve që të sigurojnë që demonstratat të mbeten paqësore dhe u kërkoi autoriteteve të zbatimit të ligjit të shmangin përdorimin joproporcional të forcës.
“Ne u bëjmë thirrje të gjithëve që të sigurojnë që ata të qëndrojnë paqësorë dhe që të mos ketë përdorim joproporcional të forcës nga forcat e rendit. Dhe e drejta për tubim paqësor duhet të ruhet,” tha ajo.
Protestat nisën në mesin e shtatorit në periferinë e Parisit, Creteil, ku nxënësit e shkollave të mesme u mobilizuan në mbështetje të mësuesve që protestonin për mungesën e stafit, përpara se të përhapeshin në shkollat në të gjithë Francën.
Studentët kanë kërkuar rritje të fondeve për arsimin, më shumë mësues dhe staf mbështetës, përmirësime të ndërtesave të shkollave të përkeqësuara, klasa më të vogla dhe ndryshime në Parcoursup sistemin e pranimeve në universitetet.
Demonstratat janë intensifikuar mes raporteve për përleshje mes protestuesve dhe policisë, duke përfshirë përdorimin e gazit lotsjellës dhe armëve të tjera për kontrollin e turmës që kanë lënë disa studentë të plagosur rëndë.
Autoritetet franceze janë përballur me kritika në rritje për reagimin e policisë, ndërsa qeveria është zotuar të trajtojë ankesat e studentëve.