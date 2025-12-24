OKB: Junta e Mianmarit po përdor “dhunë brutale” për të detyruar qytetarët të votojnë

Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se zgjedhjet e planifikuara nga junta ushtarake e Mianmarit po zhvillohen në një klimë represioni dhe dhune, ku civilët po përballen me arrestime, dënime të rënda me burg dhe kërcënime, si nga autoritetet ushtarake ashtu edhe nga grupet e armatosura kundërshtare.
Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Turk, deklaroi të martën se autoritetet ushtarake po përdorin “dhunë brutale” dhe frikësim për t’i detyruar njerëzit të marrin pjesë në votime. Ai u bëri thirrje autoriteteve të ndalojnë arrestimet dhe ndëshkimet ndaj qytetarëve që shprehin mendime kundërshtuese.
Junta e Mianmarit planifikon të nisë procesin e votimit të dielën, duke e paraqitur atë si një kthim drejt demokracisë, pesë vjet pasi rrëzoi qeverinë e fundit të zgjedhur, një grusht shteti që shkaktoi luftë civile. Megjithatë, ish-udhëheqësja civile Aung San Suu Kyi vazhdon të jetë e burgosur, ndërsa partia e saj, shumë popullore, është shpërbërë që prej grushtit të shtetit të shkurtit 2021.
Vëzhguesit ndërkombëtarë kanë hedhur poshtë zgjedhjet, të cilat do të zhvillohen me faza gjatë një muaji, duke i cilësuar ato si një riformatim të sundimit ushtarak dhe jo një proces demokratik real.
Sipas OKB-së, dhjetëra persona janë arrestuar në bazë të një ligji të ri për “mbrojtjen e zgjedhjeve”, vetëm për shkak të ushtrimit të lirisë së shprehjes. Disa prej tyre janë dënuar me dënime jashtëzakonisht të ashpra. Tre të rinj në zonën Hlainghaya të rajonit Yangon u dënuan me 42 deri në 49 vjet burg për vendosjen e posterëve kundër zgjedhjeve.
OKB-ja raportoi gjithashtu se persona të zhvendosur në disa rajone, përfshirë Mandalay-in, janë kërcënuar me sulme ose konfiskim banesash nëse nuk kthehen për të votuar. Turk theksoi se detyrimi i personave të zhvendosur të kthehen në kushte të pasigurta përbën shkelje të të drejtave të njeriut.
Nga ana tjetër, edhe grupet e armatosura kundër juntës po përdorin kërcënime dhe dhunë për të penguar pjesëmarrjen në zgjedhje. OKB-ja përmendi rrëmbimin e nëntë mësueseve në zonën Kyaikto dhe sulmet me bomba ndaj zyrave administrative në rajonin e Yangon-it, ku u plagosën punonjës zgjedhorë.
“Zgjedhjet po zhvillohen qartësisht në një mjedis dhune dhe represioni,” tha Turk, duke theksuar se nuk ekzistojnë kushtet minimale për ushtrimin e lirë të të drejtave të shprehjes, organizimit dhe tubimit paqësor, të domosdoshme për pjesëmarrje të lirë dhe kuptimplote të qytetarëve. /mesazhi