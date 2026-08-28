OKB kërkon rregulla për të gjitha mediat sociale pas marrëveshjes me Metën

Komisioneri i Lartë i OKB-së për të Drejtat e Njeriut, Volker Türk, ka bërë thirrje për vendosjen e rregullave të përbashkëta për mbrojtjen e fëmijëve në të gjitha platformat e mediave sociale.
Reagimi i tij vjen pas marrëveshjes së arritur këtë javë në Shtetet e Bashkuara me kompaninë Meta, e cila parashikon pagesa dhe kufizime të reja për përdorimin e Instagram dhe Facebook nga adoleshentët.
“Fëmijët nuk duhet të presin për një padi ligjore që të jenë në gjendje të shfletojnë internetin në mënyrë të sigurt”, shkroi Türk në platformën X.
Gjatë procesit gjyqësor, Meta ra dakord të paguajë deri në 17 miliardë dollarë dhe të vendosë kufizime të reja për adoleshentët në Instagram dhe Facebook në rreth 50 shtete dhe territore amerikane. Më pas, Teksasi njoftoi një marrëveshje të veçantë me kompaninë, me vlerë më shumë se 1 miliard dollarë, duke e çuar totalin e marrëveshjeve në mbi 18 miliardë dollarë.
Sipas Türk, masat e reja të miratuara nga Meta janë “në drejtimin e duhur”, por ai kërkoi që një qasje e bazuar te siguria të zbatohet në të gjithë sektorin e teknologjisë.
“Qeveritë duhet të marrin iniciativën në vend që të presin që gjykatat dhe kompanitë të ndërmarrin veprime”, theksoi ai.
Komisioneri i OKB-së ka ngritur prej kohësh shqetësimin për sigurinë e fëmijëve në internet. Sipas tij, vetëm vendosja e kufizimeve të moshës nuk është e mjaftueshme për të adresuar problemet që lidhen me modelet e biznesit dhe algoritmet e platformave sociale.
Türk ka kërkuar që kompanitë teknologjike të ndërtojnë sigurinë “me anë të projektimit”, në vend që përgjegjësia t’u lihet kryesisht prindërve dhe vetë fëmijëve.
Zyra e tij ka publikuar gjithashtu dhjetë udhëzime për sigurinë e fëmijëve në internet. Mes tyre është kërkesa që të dhënat e fëmijëve të mbrohen në nivelin më të lartë automatikisht dhe që përdorimi i mikrotargetimit të të miturve për qëllime komerciale të mos lejohet.
Ndërkohë, Meta përballet edhe me presion në Bashkimin Evropian. Komisioni Evropian ka hetuar kompaninë lidhur me rreziqet që Facebook dhe Instagram mund të paraqesin për përdoruesit, veçanërisht për të miturit dhe të rriturit vulnerabël.
Brukseli ka shprehur shqetësimin se disa funksione të platformave mund të nxisin përdorim problematik dhe varësi, ndërsa ka kërkuar që Meta të vlerësojë dhe kufizojë më mirë këto rreziqe.
Debati për sigurinë e fëmijëve në rrjetet sociale pritet të vijojë të intensifikohet, ndërsa qeveritë dhe institucionet ndërkombëtare po kërkojnë që platformat teknologjike të marrin më shumë përgjegjësi për ndikimin e tyre te të miturit.