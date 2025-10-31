OKB paralajmëron se viktimat civile në Ukrainë janë rritur me 30 për qind në vitin 2025

Vuajtjet e civilëve në Ukrainë janë rritur ndjeshëm këtë vit, me viktima që janë rritur me 30 për qind krahasuar me vitin 2024, tha të premten zyrtari më i lartë humanitar i OKB-së në vend, transmeton Anadolu.

Matthias Schmale u tha gazetarëve në Gjenevë se viti 2025 ka qenë më vdekjeprurës se viti 2024 për civilët, pasi armiqësitë janë intensifikuar në të gjithë vendin.

Një e treta e të gjitha vdekjeve dhe lëndimeve civile të regjistruara këtë vit u shkaktuan nga sulmet me dronë, duke reflektuar rreziqet në rritje të luftës moderne për civilët dhe punonjësit e ndihmës, shtoi ai.

Asnjë rajon nuk është kursyer që nga mesi i vitit 2025, tha Schmale, duke theksuar situatën në Donetsk, ku rreth 3.000 njerëz mbeten në Pokrovsk “nën bombardime të përditshme dhe në mëshirën e luftimeve urbane”.

Që nga shkurti i vitit 2022, Misioni i Monitorimit të të Drejtave të Njeriut i OKB-së ka dokumentuar të paktën 14.383 civilë të vrarë në Ukrainë, përfshirë 738 fëmijë, dhe 37.541 të plagosur.

Këtë vit, më shumë se 57.000 të evakuuar kanë kërkuar ndihmë humanitare – gati 20 për qind e tyre të regjistruara vetëm në gusht – sipas zyrës së çështjeve humanitare të OKB-së, OCHA.

Sulmet ndaj kujdesit shëndetësor po shtohen gjithashtu. Organizata Botërore e Shëndetësisë regjistroi 364 sulme ndaj objekteve mjekësore midis janarit dhe tetorit.

Një spital për fëmijë në Kherson u dëmtua këtë javë, duke plagosur gjashtë persona, ndërsa një vajzë shtatëvjeçare vdiq më vonë në Vinnytsia pas një sulmi tjetër.

Ndërsa dimri afrohet, sulmet e përsëritura në infrastrukturën energjetike kanë zhytur pjesë të vendit në ndërprerje të energjisë. Plani i Reagimit Dimëror i OKB-së 2025-2026 synon të ndihmojë 1,7 milion njerëz, por mbetet vetëm 50 për qind i financuar, sipas OCHA-s.

Schmale u bëri thirrje të gjitha palëve të respektojnë ligjin ndërkombëtar humanitar dhe bëri thirrje për mbështetje më të fortë të donatorëve për të mbështetur operacionet shpëtimtare.

