OKB refuzon të marrë pjesë në planin e ndihmave të mbështetur nga SHBA në Gaza

Organizata e Kombeve të Bashkuara ka deklaruar se nuk do të marrë pjesë në një operacion humanitar të mbështetur nga SHBA në Gaza, duke e cilësuar si të papajtueshëm me parimet e saj themelore.

“Ky plan shpërndarjeje nuk përputhet me parimet tona bazë, si paanshmëria, neutraliteti dhe pavarësia. Prandaj, nuk do të marrim pjesë,” tha zëdhënësi i OKB-së Farhan Haq.

Ambasadori izraelit në OKB, Danny Danon, bëri të ditur se Fondacioni Humanitar për Gazën, i mbështetur nga SHBA, do të nisë një “operacion madhor” së shpejti. Ai shtoi se Izraeli nuk do të përfshihet në qendrat e operimit apo shpërndarjen e ndihmave.

“Nuk do të jemi ne që japim ndihmat. Nuk do të jemi as në ato qendra. Ato do të menaxhohen nga vetë fondi, i udhëhequr nga SHBA,” tha Danon.

Ndërkohë, që nga 2 marsi nuk është shpërndarë asnjë ndihmë humanitare në Gaza, ndërsa organizatat ndërkombëtare paralajmërojnë se rreth 500 mijë njerëz rrezikojnë urinë ekstreme. /mesazhi