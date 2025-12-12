OKB: Rreth 795 mijë palestinezë në Gaza në rrezik të shtuar nga stuhia

Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) ka paralajmëruar se reshjet e vazhdueshme në Gaza po e përkeqësojnë situatën për qindra mijëra palestinezë që jetojnë tashmë në kushte tejet të vështira në kampet e përmbytura të zhvendosjes.
Sipas IOM, pajisjet e strehimit të dërguara deri tani nuk i rezistojnë përmbytjes.
“Shumë nga vendet e strehimit ndodhen në zona të ulëta, të mbushura me rrënoja dhe me mungesë të kanalizimeve e menaxhimit të mbeturinave, duke i lënë familjet në rrezik të shtuar të shpërthimit të sëmundjeve dhe rreziqeve të tjera shëndetësore publike ndërsa përmbytjet përhapen,” thuhet në njoftim.
Drejtoresha e përgjithshme e IOM-it, Amy Pope, theksoi se dërgimi i pandërprerë i ndihmave dhe pajisjeve për strehim është i domosdoshëm për t’u përgjigjur krizës.
"Njerëzit në Gaza kanë jetuar me humbje dhe frikë për shumë gjatë," tha ajo. "Tani, pas goditjes së stuhisë, familjet po përpiqen të mbrojnë fëmijët me çfarëdo që kanë. Ata meritojnë më shumë se kjo pasiguri. Ata meritojnë siguri. Qasja e menjëhershme dhe e pakufizuar është thelbësore që mjetet dhe furnizimet të mbërrijnë tek ata që po bëjnë gjithçka për të mbajtur jetën së bashku në këto kushte jashtëzakonisht të vështira."