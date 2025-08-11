OKB shpreh ngushëllime për vrasjen e gazetarëve të Al Jazeera nga Izraeli

Zëdhënësi i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Stephane Dujarric, ka shprehur ngushëllimet për familjen e Al Jazeera pas vrasjes së gazetarëve të saj në Gaza City.
“Shprehim ngushëllimet tona për familjen e Al Jazeera,” tha Dujarric, duke shtuar se OKB-ja po shqyrton ngjarjen. Ai theksoi se OKB-ja ka qenë gjithmonë e qartë në dënimin e vrasjes së gazetarëve dhe se punonjësit e medias duhet të mund të kryejnë punën e tyre lirisht, pa ngacmime, kërcënime apo frikë nga shënjestrimi. Ai kërkoi që gazetarëve t’u lejohet qasja e lirë në të gjitha zonat e Gazës për të raportuar në mënyrë të pavarur. /mesazhi