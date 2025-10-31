OKB: Situata në Sudan vazhdon të jetë e tmerrshme

OKB-ja paralajmëroi të premten se kushtet në Sudan janë bërë “katastrofike , ndërsa dhuna vazhdon të shkatërrojë rajonin dhe të bllokojë ndihmën humanitare shpëtimtare, raporton Anadolu.
“Sa i përket situatës në Sudan, ajo vazhdon të jetë e tmerrshme. Për të thënë të paktën, kolegët tanë humanitarë na thonë se shteti i Darfurit të Veriut mbetet katastrofik, me sulme të vazhdueshme kundër civilëve”, u tha gazetarëve zëdhënësi i Sekretarit të Përgjithshëm, Stephane Dujarric.
Aksesi humanitar në El-Fasher është ndërprerë dhe “njerëz të dëshpëruar” vazhdojnë të ikin drejt Tawilas dhe qyteteve të tjera duke kërkuar siguri, shtoi ai.
Sipas Organizatës Ndërkombëtare për Migrim (IOM), të paktën 62.000 njerëz janë zhvendosur nga El-Fasheri dhe zonat përreth në javët e fundit, tha ai.
“Ne bëjmë thirrje përsëri për sigurimin e një kalimi të sigurt për njerëzit që përpiqen të ikin, mbrojtjen e atyre që mbeten në El-Fasher dhe akses të plotë dhe të papenguar humanitar në gjithë Darfurin dhe të gjitha zonat e tjera në nevojë në Sudan”, shtoi ai.
I pyetur nëse OKB-ja ka një vlerësim të numrit të njerëzve të vrarë në El-Fasher, Dujarric tha se organizata nuk mund të japë shifra të konfirmuara për shkak të mungesës së aksesit në zonë.
“Mendoj se në këtë pikë mund të flasim vetëm për vlerësime. Dua të them, ky është një konflikt në vazhdim, siç e dini, dhe nuk kemi akses në El-Fasher”, tha ai.
“Raportimet që po shoh rreth videove që po shohim në televizione nga El-Fasheri janë të përgjakshme, për të thënë të paktën. Ajo që na duhet sa më shpejt të jetë e mundur është aksesi humanitar për të mbështetur të gjallët”, tha ai.
Sudani është shkatërruar nga një luftë civile midis ushtrisë dhe Forcave paraushtarake të Mbështetjes së Shpejtë (RSF) që nga prilli i vitit 2023, duke shkaktuar mijëra vdekje dhe zhvendosjen e miliona njerëzve.
El-Fasher, kryeqyteti i shtetit të Darfurit të Veriut, ra nën kontrollin e RSF-së të dielën pas muajsh rrethimi. Grupet e të drejtave të njeriut kanë akuzuar RSF-në për kryerjen e vrasjeve masive, ndalimin e njerëzve dhe sulme ndaj spitaleve.