OKB: Urdhrat izraelitë për evakuim, “recetë për katastrofë tjetër”

Zëdhënësi i Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, ka paralajmëruar se ofensiva e vazhdueshme izraelite në qytetin e Gazës mund të ketë pasoja edhe më të rënda për civilët nëse përshkallëzohet.
Stephane Dujarric tha në një konferencë për shtyp në Nju Jork se pezullimi i të ashtuquajturave “pauza taktike” nga Izraeli rrezikon më tej jetën e njerëzve dhe pengon punën e organizatave humanitare.
Ai theksoi gjithashtu se detyrimi i qindra mijëra personave për të lëvizur më në jug përbën “një recetë për katastrofë tjetër” dhe mund të konsiderohet transferim i detyruar. /mesazhi