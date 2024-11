OKB: Vendet që furnizojnë armë në konflikt kanë “përgjegjësi morale”

Organizata e Kombeve të Bashkuara (OKB) tha sot se të gjitha vendet që furnizojnë me armë palët në konflikt kanë “përgjegjësi morale”, raporton Anadolu.

“Për sa i përket transferimit të armëve kudo në botë, unë mendoj se ato vende që furnizojnë armë për palët në një konflikt kanë një përgjegjësi morale për të siguruar që ato të mos përdoren në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar”, tha zëdhënësi i OKB-së Stephane Dujarric në përgjigje të një pyetjeje nga Anadolu gjatë një konference për shtyp.

I pyetur në lidhje me reagimin e Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së Antonio Guterres ndaj një letre të përbashkët të drejtuar nga Turqia për OKB-në së bashku me 52 vende dhe dy organizata ndërkombëtare që bëjnë thirrje për ndërprerjen e furnizimeve me armë për Izraelin, Dujarric tha: “U takon shteteve anëtare të veprojnë”.

Më 1 nëntor, Türkiye, së bashku me 52 nënshkrues të tjerë, i dërguan një letër të përbashkët Këshillit të Sigurimit të OKB-së, duke bërë thirrje për veprime të menjëhershme për të ndalur rrjedhën e armëve dhe municioneve në Izrael.

Në lidhje me letrën e Izraelit drejtuar presidentit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, Philemon Yang, për vendimin për t’u tërhequr nga marrëveshja në lidhje me UNRWA-në, Dujarric ripohoi se qëndrimi i OKB-së është “i pandryshuar”.

Duke theksuar mbështetjen e vazhdueshme të Guterresit për punën “thelbësore” të UNRWA-së, Dujarric tha se “nuk ka alternativë ndaj UNRWA-së”.

Dujarric kujtoi se fusha e punës e UNRWA-së nuk është vetëm humanitare, por është edhe arsimi dhe kujdesi shëndetësor.

“Çdo dështim për të ofruar mbështetjen e nevojshme për popullatën (palestineze) do të jetë përgjegjësi e Izraelit”, tha ai, duke shtuar se agjencia “po vazhdon të operojë sot”.

Më 28 tetor, 92 anëtarë të Knessetit, ose parlamentit izraelit prej 120 vendesh, votuan në favor të ndalimit të aktiviteteve të UNRWA-së në territoret e pushtuara palestineze, një veprim që u dënua gjerësisht në mbarë botën, përfshirë nga vendet evropiane dhe perëndimore dhe organizatat ndërkombëtare.

Izraeli ka akuzuar punonjësit e UNRWA-së për bashkëpunim në sulmin e Hamasit të vitit të kaluar, duke pretenduar se programet arsimore të agjencisë “promovojnë terrorizmin dhe urrejtjen”.

UNRWA, me seli në lagjen Sheikh Jarrah të Kudsit Lindor, mohon akuzat dhe pohon se mbetet neutrale, duke u fokusuar vetëm në mbështetjen e refugjatëve.

Izraeli ka vazhduar ofensivën shkatërruese në Gaza që nga sulmi i 7 tetorit 2023 nga Hamasi, pavarësisht nga një rezolutë e Këshillit të Sigurimit të OKB-së që kërkon armëpushim të menjëhershëm.

Afro 43.400 njerëz janë vrarë që atëherë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe mbi 102.000 të tjerë janë plagosur, sipas autoriteteve lokale shëndetësore.

Izraeli gjithashtu përballet me akuza për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për veprimet e tij në Gaza.