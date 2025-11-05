Omer Bartov kritikon mediat për shmangien e përdorimit të termit “gjenocid” për Gazën

Omer Bartov, një nga studiuesit kryesorë për gjenocidin izraelit, ka diskutuar në podcastin Savage Minds se si ka arritur në përfundimin se Izraeli po kryente gjenocid në Gaza.
Bartov tha se fillimisht synimi i Izraelit ishte pastrimi etnik i Gazës, por se nuk mundën ta realizonin plotësisht sepse nuk kishte një vend ku të zhvendoseshin palestinezët.
“Prandaj, përpjekja për të kryer pastrimin etnik të Rripit të Gazës u shndërrua në gjenocid, një fenomen i ngjashëm me shumë raste të tjera që filluan si pastrim etnik dhe përfunduan me vrasje masive të një popullsie,” shtoi ai.
Ai theksoi se deri në korrik 2025, një konsensus kishte dalë mes studiuesve të gjenocidit dhe ekspertëve të ligjit ndërkombëtar se ajo që po ndodhte ishte gjenocid.
"Shmangia e përdorimit të këtij termi në mediat kryesore është e habitshme, duke parë atë që Izraeli ka bërë," tha Bartov.