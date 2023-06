OnePlus 12 do të përqendrohet i gjithi tek kamerat

Informacioni më i fundit sugjeron se flagshipi i ri do të vijë me çipin e gjeneratës së tretë Snapdragon 8 dhe tre kamera të pasme ku dy janë 50-megapiksel dhe një është 64-megapiksel.

OnePlus 12 raportohet se do të vijë drejt fundit të vitit por asnjëherë nuk është herët për të folur rreth asaj çfarë pritet të sjellë ky smartfon.

Sipas burimit në Kinë, kamera kryesore do të ketë një sensor Sony IMX9 që mund të jetë modeli 1-inç IMX989. Kamera me kënd të gjerë gjithashtu do të jetë 50-megapiksel ndërsa lentja e vjetër 32-megapiksel do të zëvendësohet nga lentja e re telefoto OV64B nga OmniVision prej 64-megapiksel.

Një tjetër detaj është kapaciteti i baterisë që do të kapërcejë mbi 5,000 mAh dhe me karikimin e shpejtë 150W.

Nuk është hera e parë që kompania vendos teknologjinë super të shpejtë të karikimit në smartfonët por ky mund të jetë i pari që vjen në një flagship.