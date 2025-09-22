Opel heq dorë nga synimi për të shitur vetëm automjete elektrike deri në vitin 2028

Prodhuesi gjerman i makinave Opel ka anuluar planet e tij për të shitur vetëm automjete elektrike në Evropë nga viti 2028.
Kompania me seli në Rüsselsheim tha të hënën se do të vazhdojë të mbështetet në strategjinë e saj aktuale “shumë-energji” – duke ofruar automjete të mundësuara nga bateri, hibride plug-in ose motorë me djegie – derisa kërkesa e klientëve të ndryshojë.
“Kjo nuk duhet të kufizohet në vitin 2028 nëse kërkesat janë ndryshe”, ka thënë prodhuesi i makinave në një deklaratë pas raportimeve në media për ndryshimin e strategjisë.
Drejtori ekzekutiv Florian Huettl kishte njoftuar datën e synuar të vitit 2028 për heqjen graduale të shitjeve të motorëve me djegie në Evropë në vitin 2023.
Por Opel, një degë e gjigantit shumëkombësh Stellantis, ka parë fitimprurësinë e saj të tkurret vitet e fundit, ndërsa planet për një uzinë të madhe të “qelizave të baterive” në vendin e firmës në Kaiserslautern janë pezulluar.
Megjithatë, prodhuesi i makinave po kërkon ende të ecë përpara me automjetet elektrike, mes sinjaleve pozitive nga tregu dhe masave politike në Gjermani, Francë dhe Mbretërinë e Bashkuar.