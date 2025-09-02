OpenAI planifikon një qendër të dhënash në Indi me kapacitet të paktën 1 gigavat

OpenAI po kërkon partnerë lokalë për të ndërtuar një qendër të re të të dhënave në Indi me një kapacitet prej të paktën 1 gigavat, raporton Bloomberg.
Kompania, e mbështetur nga Microsoft, ka regjistruar zyrtarisht një entitet ligjor në Indi dhe ka filluar të ndërtojë një ekip lokal.
Zyra e parë e OpenAI në Indinë e Veriut pritet të hapet në Nju Delhi më vonë këtë vit, duke zgjeruar praninë e saj në tregun e dytë më të madh për përdorues.
Projekti mund të shënojë një hap të rëndësishëm për infrastrukturën e inteligjencës artificiale të brendit Stargate në Azi.
Mësohet se CEO Sam Altman mund ta bëjë njoftimin për këtë qendër gjatë vizitës së tij në vend në shtator.
Megjithatë, detajet për vendndodhjen dhe afatin e ndërtimit mbeten të pasakta.