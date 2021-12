Operacion policor kundër trafikimit me njerëz – kontrollohen 43 lokale, ndërsa mbyllen 8

Policia e Kosovës, konkretisht Drejtoria për hetimin e trafikimit me qenie njerëzore (DHTQNJ) ka intensifikuar aktivitetet e saj në terren me qëllim të marrjes së masave parandaluese dhe në dentifikimin e hershëm dhe mbrojtjen e viktimave të mundshme të trafikimit me njerëz.

Të premten kjo drejtori (DHTQNJ), njësitet tjera të specializuara, ato për reagim të shpejtë dhe Drejtoria për migrim dhe të huaj, në bashkëpunim dhe mbështetje të inspektorëve të punës, atyre të ATK-së dhe inspektorëve komunal, si dhe njësive tjera të profilizuara, stacioneve policore në kuadër të Policisë së Kosovës kanë zbatuar Planin Operativ të koduar me emrin “Dhjetori 2021” i cili plan është realizuar njëkohësisht në disa rajone të Republikës së Kosovës.

Operacioni i lartcekur ka rezultuar me aktivitetet dhe të gjeturat si në vijim: 43 lokale të kontrolluara, ndërkaq prej tyre janë mbyllur 8 si dhe janë shqiptuar gjoba dhe vërejtje për mungesë të dokumenteve të punës etj.

Nga operacioni i lartcekur është gjetur një armë zjarri, 1 gr substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë, janë proceduar 2 raste, ndërsa janë legjitimuar 286 punëtorë.

“Punëtorë të legjitimuar janë meshkuj 80 dhe 206 femra. Shtetas/e të Shqipërisë 33, shtetas/e të Serbisë 19, shtetas/e të Bullgarisë 2, shtetas/e të RKS-së 132”, thuhet në njoftim.

“Për të gjithë shtetas it/et e huaj/a, në mungesë të paraqitjes së lejes së punës, qëndrimit, do të vazhdohet me verifikimin e tyre si dhe do të referohen në Drejtorinë për Migrim dhe të Huaj për menaxhimin e këtyre rasteve si kompetence e tyre lëndore.

Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në realizimin e detyrave dhe autorizimeve ligjore në mënyrë profesionale, luftimin e dukurive negative dhe veprave penale të të gjitha llojeve, në mënyrë që të mundësohet një ambient i qetë dhe i sigurt për të gjithë”, thuhet në komunikatë.