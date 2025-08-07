Opinioni publik amerikan është më pozitiv ndaj Zelenskyyt sesa ndaj Trumpit

Një sondazh në SHBA ka zbuluar se publiku ka pikëpamje më pozitive për presidentin ukrainas, Volodymyr Zelenskyy sesa për presidentin amerikan Donald Trump, transmeton Anadolu.
Sondazhi i zhvilluar nga Instituti amerikan për kërkime “Gallup” tregoi qëndrimet e publikut amerikan ndaj 14 figurave të njohura në vend dhe në mbarë botën. Papa Leo XIV, udhëheqësi shpirtëror i Kishës Katolike dhe kreu i Vatikanit u rendit i pari në sondazh me një vlerësim miratimi prej 57 për qind.
Sondazhi zbuloi se Zelenskyy u rendit i dyti midis figurave të preferuara të publikut amerikan me 52 për qind dhe se shumica e pikëpamjeve pozitive të publikut për udhëheqësin ukrainas vinin nga demokratët.
Zelenskyy u pasua nga senatori i pavarur, Bernie Sanders me 49 për qind vlerësim miratimi, ish-presidenti Joe Biden me 43 për qind vlerësim miratimi, sekretari i Shëndetësisë dhe Shërbimeve Njerëzore, Robert F. Kennedy Jr. me 42 për qind vlerësim miratimi, Trump me 41 për qind vlerësim miratimi, zëvendëspresidenti J.D. Vance me 38 për qind vlerësim miratimi dhe përfaqësuesja demokrate e New Yorkut, Alexandria Ocasio-Cortez me 34 për qind vlerësim miratimi.
Presidenti i SHBA-së, Trump është pas Zelenskyyt në sondazh, duke u renditur i gjashti.
– Publiku i SHBA-së mendon negativisht për Netanyahun dhe Sekretarin Hegseth
Biznesmeni miliarder amerikan Elon Musk mori vlerësim miratimi prej 33 për qind, sekretari i Shtetit Marco Rubio mori vlerësim miratimi prej 31 për qind, presidenti francez Emmanuel Macron mori vlerësim miratimi prej 30 për qind, guvernatori i Kalifornisë Gavin Newsom mori vlerësim miratimi prej 30 për qind dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu mori vlerësim miratimi prej 29 për qind. Sekretari i Mbrojtjes i SHBA-së, Pete Hegseth doli i fundit me një vlerësim miratimi prej 26 për qind.
Sondazhi zbuloi se shumica e votuesve që kanë pikëpamje pozitive për Netanyahun vijnë nga republikanët.