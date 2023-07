Optimisti i vërtetë?

Optimist i vërtetë është ai i cili nuk e humbë shpresën nga rahmeti i Zotit, edhe nëse të gjitha rrethanat sinjalizojnë kundër tij.

Paramendojeni, kur Musai a.s. para vetes kishte detin, e prapa kishte armikun duke e përndjekur, me bindje të plotë tha: “Kurrsesi (nuk do të na ndodh diç e keqe), ngase Zoti është me ne dhe do na bëjë zgjidhje”.

Prandaj, mos u bë pesimist e i pashpresë, ngase ti e di mirë që shumë prej pesimistëve në fund u erdhën punët si ata deshën, e shumë prej të pashpresëve në fund i’u shkëlqeu fytyra nga lumturia!

Nga: Ekrem Maqedonci