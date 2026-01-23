Orban mbi kritikat e presidentit të Ukrainës: Zelenskyy kaloi vijën

Volodymyr Zelenskyy e “kaloi vijën”, tha të premten kryeministri hungarez, Viktor Orban, duke iu përgjigjur kritikave të fundit të presidentit ukrainas drejtuar atij, si dhe Evropës për mosqëndrimin e bashkuar si një fuqi e madhe, transmeton Anadolu.
“Dje në Davos, Presidenti Volodymyr Zelenskyy kaloi vijën. Nuk ka asgjë të re në faktin se, ndërsa zgjedhjet afrohen në Hungari, ai e vuri përsëri qeverinë hungareze dhe mua personalisht në shënjestër”, tha Orban në platformën e kompanisë amerikane të mediave sociale X.
“Megjithatë, ajo që ishte e habitshme është se në fjalimin e tij ai kritikoi gjithashtu çdo udhëheqës tjetër evropian. Ai thotë se mbështetja e dërguar Ukrainës është e pamjaftueshme, armët janë të pamjaftueshme dhe vendosmëria e Evropës është e pamjaftueshme”, shtoi ai.
Vërejtjet e Orban erdhën një ditë pasi Zelenskyy paralajmëroi se Evropa është e ndarë dhe e papërgatitur për t’u bërë një “fuqi vërtet globale” dhe për të marrë drejtimin në mbrojtjen e lirisë në mbarë botën.
Duke folur në Davos të enjten, presidenti ukrainas kërkoi garanci më të forta sigurie nga SHBA-ja, ndërsa paralajmëroi se Evropa rrezikon të reagojë shumë ngadalë ndaj kërcënimeve të sigurisë.
“Në vend që të bëhet një fuqi vërtet globale, Evropa mbetet një kaleidoskop i bukur, por i fragmentuar i fuqive të vogla dhe të mesme”, tha Zelenskyy, duke shtuar se Evropa “duket e humbur duke u përpjekur të bindë presidentin e SHBA-së të ndryshojë”.
Zelenskyy gjithashtu e sulmoi drejtpërdrejt udhëheqësin hungarez gjatë fjalimit të tij, duke thënë se “çdo ‘Viktor’ që jeton me paratë evropiane ndërsa përpiqet të shesë interesat evropiane meriton një shuplakë në kokë”.
Orban kritikoi gjithashtu propozimet e fundit të Presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, për Ukrainën, duke pretenduar se Brukseli ka pranuar të gjitha kërkesat e Kievit.
Ai përmendi një plan rrugor të paraqitur nga Von der Leyen që, sipas Orban, përfshin deri në 800 miliardë dollarë mbështetje për Ukrainën, përshpejtimin e pranimit në BE deri në vitin 2027 dhe ndihmë afatgjatë që shtrihet deri në vitin 2040.
“Këtu qëndrojnë gjërat. Presidenti Zelenskyy i ka gjërat të gjitha mbrapsht, megjithatë brukselianët janë të etur të paguajnë”, tha kryeministri hungarez.
Orban, i cili prej kohësh ka kritikuar fondet evropiane për Ukrainën dhe ka kundërshtuar përpjekjen e vendit për t’u bashkuar me BE-në, njoftoi se Hungaria do të nisë një peticion kombëtar për t’i dërguar “një mesazh të qartë Brukselit” se “ne nuk do të paguajmë”.
Zgjedhjet parlamentare në Hungari janë planifikuar të mbahen më 12 prill.