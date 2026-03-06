Organizata e Shteteve Turke do të mbajë një takim informal në Stamboll

I organizuar nga Ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, një takim joformal i Këshillit të Ministrave të Jashtëm të Organizatës së Shteteve Turke (OTS) do të mbahet të shtunën në Stamboll, raporton Anadolu.
Sipas burimeve diplomatike turke, përfaqësues nga Turqia, kryetari i OTS-së, Azerbajxhani, dhe shtetet anëtare, Kazakistani, Kirgistani dhe Uzbekistani, do të marrin pjesë në takim, ku në fokus pritet të jenë zhvillimet e fundit, si dhe çështjet globale dhe rajonale.
Në margjinat e takimit, Fidan pritet të zhvillojë bisedime dypalëshe me homologët e tij, ndërsa krerët e delegacioneve vizitore pritet të priten së bashku nga Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan.
Burimet thonë se Fidan do të mbajë një fjalim gjatë takimit, ku ka të ngjarë të theksojë rëndësinë e zgjerimit të bashkëpunimit të vendeve të OTS.
Fidan pritet gjithashtu të tërheqë vëmendjen për rëndësinë e mbajtjes së një qëndrimi të përbashkët nga bota turke mbi përpjekjet diplomatike për t’i dhënë fund shpejt konfliktit të vazhdueshëm midis SHBA-së dhe Izraelit dhe Iranit – si dhe sulmeve që synojnë vendet e treta.
Këshilli i Bashkëpunimit të Shteteve Turkishtfolëse u krijua sipas Marrëveshjes së Nakhchivanit të nënshkruar midis Turqisë, Azerbajxhanit, Kazakistanit dhe Kirgistanit më 3 tetor 2009. Organizata u riemërua “Organizata e Shteteve Turke” (OTS) në Samitin e Stambollit në vitin 2021.