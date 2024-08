Osimhen drejt Arabisë Saudite

Victor Osimhen thuhet se është duke finalizuar një marrëveshje me skuadrën saudite Al-Ahli, e cila do t’i paguajë Napolit 80 milionë euro plus bonuse.

Eksperti i transferimeve të Sky Sport Italia, Gianluca Di Marzio, thotë se agjenti i sulmuesit nigerian është duke diskutuar detajet përfundimtare të marrëveshjes.

Osimhen do të nënshkruajë një marrëveshje katërvjeçare me vlerë 40 milionë euro në sezon, ndërsa Napoli do të marrë 80 milionë euro plus bonuse, shumë më pak se klauzola prej 130 milionë euro e përfshirë në kontratën e sulmuesit.

Di Marzio shton se Al-Ahli gjithashtu do të përfshijë një klauzolë lirimi në marrëveshjen e re të Osimhen.

25-vjeçari, golashënuesi më i mirë i Serie A në sezonin 2022/23, dëshironte të qëndronte në Evropë dhe kishte zhvilluar më parë bisedime me Chelsean dhe PSG.

Agjenti i Osimhen, Roberto Calenda, përsëriti në fillim të kësaj jave se klienti i tij dëshironte të vazhdonte të luante në Evropë. Megjithatë, propozimi i fundit i Chelseat nuk ishte aspak afër kërkesave të Napolit dhe Osimhen, kështu që ylli nigerian tani është në rrugën e tij drejt Superligës së Arabisë Saudite