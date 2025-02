Osmani: Kosova do të vazhdojë të ecë përpara, s’ka asgjë që mund ta ndalë

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka uruar të gjithë qytetarët e Kosovës në 17 vjetorin e Pavarësisë.

Osmani ka thënë se kjo është një ditë kur festohen sukseset e arritura të Kosovës në këto 17 vite, si dhe një ditë kur kujtohet sakrifica shekullore e popullit kosovar.

Ajo po ashtu ka shtuar se Kosova do të vazhdojë të ecë përpara sepse siç është shprehur ‘ nuk ka asgjë që mund ta ndalë Republikën tonë të lirë, të pavarur, sovrane dhe të përjetshme’.

“Urime 17 shkurti për të gjithë qytetarët e Kosovës. Është një ditë kur ne e kujtojmë sakrificën shekullore të cilën e ka bërë populli ynë në mënyrë që ta gëzojmë këtë ditë. Eshtë një ditë kur i festojmë sukseset që i ka arritur Republika jonë në këto 17 vite duke forcuar sovranitetin, shtetësinë e subjektivitetin ndërkombëtar, sundimin e ligjit, demokracinë e ekonominë. Por është po ashtu një ditë kur ne u themi faleminderit nga zemra, një falenderim i përhershëm për të gjithë ata që sakrifikuan dhe dhanë gjithçka në mënyrë që ne sot së bashku ta festojmë këtë ditë të shenjtë dhe historike. Duke filluar nga arkitekti historik i pavarësis, Ibrahim Rugova dhe komandanti legjendar Adem Jashari që udhëhoqi UÇK-në e deri tek secili qytetar i Kosovës që sakrifikoi me mund dhe me gjak në mënyrë që sot të gëzohet kjo ditë. Do të ecim përpara sepse nuk ka asgjë që mund ta ndalë Republikën tonë të lirë të pavarur sovrane dhe të përjetshme”, ka deklaruar Osmani.

Ndërkaq, kryeministri Albin Kurti ka thënë se mund të jenë krenar pasi sipas tij i kanë dalë hakut sakrificës dhe flijimit të aq shumë dëshmorëve dhe martirëve.

“Dimër i ftohtë por zemrat e ngrohta teksa urojmë njëri tjetrin për 17 vjetorin e 17 shkurtit si shtet sovran demokratik me integritet territorial, me progres social me avancim demokratik dhe me rritje shembullore ekonomike. Ekonomia e Kosovës është trefish më e madhe se para 17 vjetëve por në te njëjtën kohë edhe jemi shembull për siguri jo vetëm në rajonin e Ballkanit. Padyshim që mund të jemi krenar që i kemi dalë hakut sakrificës dhe flijimit të aq shumë dëshmorëve dhe martirëve, edhe të rezistencës paqësore edhe të asaj të armatosur invalidëve veteranëve të UCK-së dhe të gjithë veprimtarëve të cilët qëndruan në kohë të vështira në mënyrë që ne të kemi kohë të mira”, është shprehur Kurti.