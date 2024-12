Osmani: Lidhja e thellë Kosovë-Shqipëri është e rrënjosur në histori

Presidentja Vjosa Osmani në mbledhjen e përbashkët Kosovë-Shqipëri ka thënë se lidhja e fortë në mes të dy vendeve është e rrënjosur në histori, në sakrificat të panumërta dhe në një vizion të përbashkët për të ardhmen.

Osmani ka thënë se një Kosovë me e suksesshme e ngrit Shqipërinë më lartë.

Tutje, Osmani ka thënë se lidhja në mes dy vendeve nuk është thjeshtë simbolike, por sipas saj është një themel i pathyeshëm mbi të cilin duhet të ndërtojmë bashkëpunim më të madhe e koordinim më të shpeshtë.

“Secili prej nesh duhet ta luajë rolin e tij në avancimin e vizionit të shteteve dhe të qytetarëve tonë brenda familjes së kombeve evropiane. Lidhja e thellë është e rrënjosur në histori, në sakrificat e panumërta dhe në një vizion të përbashkët për të ardhmen. Kjo lidhje nuk është thjesht simbolike, është një themel i pathyeshëm mbi të cilin duhet të ndërtojmë bashkëpunim më të madh e koordinim më të shpeshtë… Shqipëria dhe Kosova nuk janë vetëm dy shtete të pavarura, por janë dy pjesë të pandashme të një kombi të madh, të bashkuar nga një histori e lavdishme dhe një e ardhme e ndritur që po ndërtohet dita-ditës”.