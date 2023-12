Osmani për masat e BE-së ndaj Kosovës: Ka tendencë për t’i kushtëzuar me Asociacionin

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se ka tendencë nga disa persona në Bashkimin Evropian që largimi i masave ndëshkuese ndaj Kosovës të kushtëzohet me zbatimin e marrëveshjeve të dialogut me Serbinë, e jo siç janë vendosur për deeskalimin e situatës në veri. Kushtëzimet e tilla sipas presidentes Osmani do të kenë vetëm efekt negativ në procesin e dialogut dhe se një gjë të tillë e ka kundërshtuar edhe në samitin e 13 dhjetorit BE-Ballkan Perëndimor. Ajo theksoi se letra e Serbisë ndaj shteteve të BE-së ku i informon se nuk do të zbatojë marrëveshjen e Brukselit dhe të Ohrit dëshmon për qasjen destruktive të saj në dialog.

Osmani, pas takimit me presidentin e Bullgarisë, Rumen Radev, tha se masat ndaj Kosovës duhet të hiqen sa më parë, derisa theksoi se vetëm anëtarësimi në NATO do të ketë efekt afatgjatë për sigurinë në rajon.

“Ato që janë kërkuar nga Kosova për atë që e quanin deeskalim tashmë ka ndodhur dhe masat veçse është dashur të hiqen. Në mënyrë të padrejtë afektojnë jetën e qytetarëve tanë, pasi janë bllokuar projekte që kryesisht i dedikohen komunave. Për fat të keq ato nuk janë larguar dhe unë pajtohem me ju se ka tendencë nga disa që masat të keqpërdoret në mënyrë për të kushtëzuar Kosovën për çështje komplet të ndryshme nga arsyeja që janë vendosur në fillim. Një qasje të tillë unë e kam kundërshtuar edhe në samitin BE-Ballkan Perëndimor që u mbajt me 13 dhjetor. Në fakt kjo logjika sikurse përdoreshin liberalizimi i vizave për të kushtëzuar Kosovën për çështje të dialogut do të ketë efekt vetëm negativ. Nëse dikush mendon të kushtëzohet heqja e masave me ndonjë veprim të Kosovës në kuadër të zbatimit të marrëveshjes vetëm sa do të ketë efekt negativ. Masat duhet të hiqen se Kosova i ka plotësuar kërkesat sa i përket deeskalimit, kurse konstruktivitetin e saj për zbatimin e marrëveshjes së 27 shkurtit, Kosova e ka dëshmuar me qindra herë. Ndërkaq Serbia po bënë të kundërtën, jo vetëm me retorik, por edhe me shkrim ku i ka informuar shtetet e BE-së se nuk do të zbatojë marrëveshjen për normalizim”, tha Osmani.

Në anën tjetër, presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev, tha se normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi është kyçe për sigurinë e rajonit.