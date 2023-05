Osmani pret Kushtetuesen për rastin e kryeprokurorit

Ankesa e njërit nga kandidatët për kryeprokuror të Shtetit në Gjykatën Kushtetuese i ka dhënë tjetër shtyrje dekretimit potencial të Blerim Isufajt, i cili nga Këshilli Prokurorial ishte nominuar për kryeprokuror në prill të vitit të shkuar.

Që nga ajo kohë, presidentja Vjosa Osmani nuk ka dekretuar Isufajn, duke u arsyetuar me kontestimin e procesit nëpër gjykata. Ajo ka deklaruar në vazhdimësi se pret përfundimin e proceseve gjyqësore për t’i dhënë epilog kësaj çështjeje.

Së fundmi, në këtë rast një nga kundërkandidatët e Isufajt është ankuar në instancën më të lartë, në Gjykatën Kushtetuese, ka bërë të ditur Zyra e Presidentes.

“Zyra e Presidentes së Republikës së Kosovës, nëpërmjet një letre, sot është njoftuar nga Gjykata Kushtetuese e Republikës së Kosovës se në këtë Gjykatë është parashtruar një kërkesë individuale nga njëri nga kundërkandidatët në procesin e zgjedhjes së kryeprokurorit. Në këtë kërkesë kontestohet Aktgjykimi i 23 dhjetorit 2022, i Gjykatës Supreme të Republikës së Kosovës, i cili ndërlidhet me procesin e përzgjedhjes së Kryeprokurorit të Shtetit”, ka thënë për KOHËN Bekim Kupina, këshilltar për media në Presidencë. “Presidentja Osmani ka sqaruar në vazhdimësi se të gjitha veprimet lidhur me procesin e përzgjedhjes së Kryeprokurorit, do t`i ndërmarrë në përputhje me mandatin e saj kushtetues, duke respektuar pavarësinë e procedurave gjyqësore, sikurse edhe të drejtën e kandidatëve për të shteruar procedurat kushtetuese dhe ligjore për realizmin e të drejtave të tyre”.

Kupina ka deklaruar se kur të përfundojë trajtimi i çështjes në të gjitha instancat, Osmani “do t’i ndërmarrë veprimet e nevojshme në përputhje me detyrimet dhe përgjegjësitë e saj kushtetuese”.

Nuk është sqaruar se si do të jetë vendimi i presidentes.

Isufaj është kthyer në kryetemë së fundmi, pas akuzave të pushtetit ndaj tij, pas arrestimit të kryeshefit ekzekutiv të KEK-ut, Nagip Krasniqi. Në një seancë parlamentare javë më parë, kryeministri Albin Kurti u shpreh se Isufaj ”do që të bëhet kryeprokuror, përkundër vullnetit të presidentes, kryeministrit dhe kryeparlamentarit”.