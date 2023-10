Osmani pritet me nderime të larta në Kroaci

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, është pritur me ceremoni të lartë nga homologu i saj, Zoran Milanoviq në Kroaci.

Sipas njoftimit të presidencës së Kosovës, fokus i diskutimeve do të jetë thellimi i mëtejmë i raporteve bilaterale dhe zhvillimet e fundit në vend dhe rajon.

Në agjendë të vizitës së Presidentes Osmani në shtetin kroat është edhe takimi me kryeministrin Andrej Plenkoviq, si dhe kryetarin e Parlamentit kroat, Gordan Jandrokoviq.

Në kuadër të kësaj vizite zyrtare, Osmani do të ketë vizitë edhe në komunën e Rijekës, ku ndër të tjera, do të takohet me komunitetin shqiptar në këtë komunë.