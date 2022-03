Osmani takohet me Erdoganin, pritet me nderime të larta shtetërore

Në vazhdën e takimeve, mesditën e sotme Osmani është pritur edhe me një ceremoni zyrtare nga homologu i saj turk, Recep Tayyip Erdoğan.

Gjatë kësaj vizite në Turqi, Osmani, e shoqëruar edhe nga ministrja e Punëve të Jashtme Donika Gërvalla, është takuar edhe me kryetarin e Parlamentit të Turqisë, Mustafa Şentop dhe ministrin e Jashtëm të Turqisë, Mevlut Çavusoglu.

Presidenca ka njoftuar se gjatë takimit me minstrin e Jashtëm turk është diskutuar edhe për bashkëpunimin në fushën e politikës së jashtme, mbrojtjes, sigurisë, shkëmbimit tregtar, shëndetësisë dhe fusha të tjera të interesit të dyanshëm. Gjithashtu ka theksuar se me anëtarësimin e Kosovës në BE dhe NATO, paqja dhe e ardhmja e rajonit është e sigurt.