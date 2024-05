Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, gjatë vizitës së saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA), është takuar me kongresmenin republikan, Pete Sessions.

Osmani ka thënë se në këtë takim me Sessiions kanë diskutuar për zhvillimet në Kosovë dhe partneritetin me ShBA-të.

“Një takim produktiv me Kongresmenin republikan Pete Sessions, me të cilin pata mundësi të diskutoj për zhvillimet në Kosovë dhe partneritetin me SHBA-të”, ka shkruar ajo në Facebook.