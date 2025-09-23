Osmani takon ndihmëssekretarin e NATO-s: Ritheksova përkushtimin e Kosovës për anëtarësim

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, gjatë qëndrimit në New York ka takuar ndihmëssekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Boris Ruge.
Gjatë takimit, Osmani ka bërë të ditur se ka ritheksuar përkushtimin e Kosovës për anëtarësim në NATO.
“Në New York pata kënaqësinë të takohem me Ndihmës Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, ambasadorin Boris Ruge. Gjatë takimit, ritheksova mirënjohjen e popullit të Kosovës për kontributin e vazhdueshëm të NATO-s në vendin tonë, si dhe përkushtimin e Republikës së Kosovës për anëtarësim në Aleancën Veri-Atlantike”, ka shkruar Osmani në Facebook.
Osmani nga sot deri më 29 shtator do t’i zhvillojë punimet sesioni i 80-të i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.