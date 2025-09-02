Osmani thotë se do të veprojë në përputhje me Kushtetutën për formimin e institucioneve

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani ka thënë se do të veprojë në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi sa i përket krijimin të institucioneve të reja nga zgjedhjet e 9 shkurtit.
Ajo kështu është shprehur në një takim që ka zhvilluar me ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Jörn Rohde, ku është diktuar për situatën aktuale dhe krijimin e institucioneve.
“Ndër të tjera, u diskutua për procesin e konstituimit të institucioneve si rezultat i zgjedhjeve të 9 shkurtit. Presidentja ka riafirmuar se sikurse gjithmonë, do të veprojë në përputhje të plotë me Kushtetutën dhe ligjet në fuqi, duke garantuar stabilitetin institucional dhe respektimin e vullnetit të qytetarëve të Kosovës”, thuhet në komunikatën e Presidencës.
Në takim, Presidentja Osmani vlerësoi bashkëpunimin e ngushtë me Gjermaninë dhe partneritetin e palëkundur ndërmjet dy shteteve, duke theksuar rëndësinë e vazhdimit të përpjekjeve të përbashkëta për ta thelluar këtë partneritet dhe për të mbështetur rrugëtimin euroatlantik të Kosovës.
Nënkryetarja e Kuvendit nga radhët e Vetëvendosjes, Albulena Haxhiu ka thënë se do ta dërgojnë emrin e mandatarit për kryeministër pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm i cili sipas saj do të mbahet së shpejti.
Ndërsa, nga presidenca kanë bërë të ditur se kanë nisur analizimin për konstituimin e Kuvendit.
Kryetari i Kuvendit, Dimal Basha të shtunën e ka shpallur të konstituuar Kuvendit, ani pse nuk është zgjedhur nënkryetari nga komuniteti serb.
Ai ka thënë se pika e katërt që është zgjedhja e nënkryetarëve është ezuruar. Ndërsa, asnjë nga deputetët e Listës Serbe, por as Nenad Rashiq nuk kanë marrë votat e mjaftueshme për tu zgjedhur nënkryetar të Kuvendit.
Edhe njohës të Kushtetutës kanë dhënë interpretime të ndryshme nëse Kuvendi është konstituuar.