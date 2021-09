Osmani: Zbardhja e fatit të të zhdukurve me dhunë angazhim yni i përditshëm

Presidentja Vjosa Osmani ka reaguar pas kthimit të trupave të shtatë qytetarëve tanë të vrarë nga regjimi gjenocidal serb në Masakrën e Rezallës.

Përmes një postimi në Facebook, Osmani ka thënë se zbardhja e fatit të të zhdukurve me dhunë është angazhim i tyre i përditshëm.

Po ashtu presidentja ka thënë se Serbia ka përgjegjësi shtetërore për mbajtjen peng të fatit të edhe mbi 1600 të zhdukurve me dhunë dhe fshehjes së fakteve mbi ta.

Ky është statusi i saj i plotë:

Sot, trupat e shtatë qytetarëve tanë të vrarë nga regjimi gjenocidal serb në Masakrën e Rezallës dhe eshtrat e dy trupave që ribashkohen, u kthyen në atdheun e tyre nga Kizhevaku.

Ata përfundimisht do ta kenë një vendprehje ku familjarët dhe ne mund të vendosim lule në kujtim të tyre.

Sot, i bashkohem dhimbjes së familjeve të tyre dhe rikujtoj se zbardhja e fatit të të zhdukurve me dhunë është angazhim i yni i përditshëm, derisa ta zbardhim fatin e secilit. Siç nuk do të ndalemi as në adresimin e përgjegjësisë për akterët e krimit.

Drejtësia për viktimat është synim i yni dhe parakusht për paqe të qëndrueshme, ndërkaq Serbia ka përgjegjësi shtetërore për mbajtjen peng të fatit të edhe mbi 1600 të zhdukurve me dhunë dhe fshehjes së fakteve mbi ta.

U prehshin në paqe të masakruarit e Rezallës dhe i përhershëm qoftë kujtimi për ta!