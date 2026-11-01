Oura përditëson unazën inteligjente me dy funksione të reja për shëndetin e zemrës

Unaza inteligjente Oura po zgjerojnë mundësitë e monitorimit të shëndetit me dy funksione të reja, të cilat u mundësojnë përdoruesve të kuptojnë më mirë gjendjen e tyre kardiovaskulare dhe ndikimin e aktivitetit fizik në organizëm.
Funksionet e reja janë Cardio Effort dhe matja automatike e VO2 Max. Ato synojnë të ofrojnë të dhëna më të hollësishme për intensitetin e ushtrimeve, ngarkesën që përjeton sistemi kardiovaskular dhe kapacitetin aerobik të trupit.
Cardio Effort analizon ngarkesën kardiovaskulare gjatë aktivitetit fizik, duke marrë parasysh intensitetin dhe kohëzgjatjen e ushtrimeve. Përmes këtij funksioni, përdoruesit mund të ndjekin ngarkesën e akumuluar gjatë javës dhe të kuptojnë nëse aktiviteti i tyre është i lehtë, i moderuar apo shumë intensiv.
Të dhënat mund t’i ndihmojnë ata të vlerësojnë nëse po ruajnë nivelin aktual të formës fizike, po e përmirësojnë atë apo kanë nevojë për më shumë kohë për rikuperim.
Risia e dytë është VO2 Max, një tregues që mat sasinë maksimale të oksigjenit që trupi mund ta shfrytëzojë gjatë aktivitetit fizik intensiv. Ky parametër përdoret për të vlerësuar kapacitetin aerobik dhe nivelin e kondicionit fizik.
Ndryshe nga metoda e mëparshme, e cila kërkonte një test ecjeje gjashtëminutëshe, sistemi i ri mund ta vlerësojë VO2 Max duke shfrytëzuar të dhënat nga aktivitetet e regjistruara me GPS, si ecja dhe vrapimi.
Për vlerësimin fillestar kërkohen të paktën 30 ditë të dhëna nga përdorimi i unazës dhe pesë aktivitete të përshtatshme me GPS të aktivizuar. Rezultatet shfaqen në aplikacionin Oura dhe mund të përditësohen me kalimin e kohës.
Funksionet janë të destinuara për modelet Oura Ring Gen3 dhe modelet më të reja, ndërsa disponueshmëria e tyre mund të varet nga faza e lansimit dhe qasja në veçoritë përkatëse të aplikacionit.
Me këto përditësime, kompania synon ta bëjë më të lehtë përcjelljen e aktivitetit fizik dhe të ndryshimeve në gjendjen kardiovaskulare, duke u ofruar përdoruesve më shumë informacione për përparimin e tyre me kalimin e kohës.