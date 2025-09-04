Pajisja më efektive për mbrojtjen e brendësisë së makinës nga dielli dhe nxehtësia

Ekzistojnë metoda të ndryshme që mund të përdoren për të parandaluar mbinxehjen e brendshme të makinës për shkak të rrezeve të diellit.
Klubi gjerman i automobilave ADAC testoi shtatë modele identike Dacia Duster.
Përveç automjetit referues pa pajisje shtesë, u përgatitën disa makina me pajisje mbrojtëse nga dielli, pastaj një automjet me xhama të errët, si dhe një karroceri e të cilit ishte lyer me të bardhë dhe një me bojë të zezë.
Pas më shumë se katër orësh në diell të ndritshëm, u matën temperaturat e brendshme.
Në automjetin pa pajisje shtesë, pra pa ngjyrosje, temperatura në ulësen e shoferit arriti në 53 gradë.
Automjeti i mbuluar me një mushama ishte dhjetë gradë më i ulët (43) dhe për këtë arsye më i ftohti.
Në 45 gradë, makina me film mbrojtës të jashtëm ishte gjithashtu dukshëm më e ftohtë.
Vizori reflektues i brendshëm i diellit (49 gradë) dhe pëlhura e bardhë në panelin e instrumenteve (50 gradë) ishin më pak efektive.
Ngjyrosja e xhamave të pasmë uli temperaturën vetëm me dy gradë. Megjithatë, ulëset e pasme matën 48 gradë, krahasuar me 57 gradë në makinën pa asnjë mbrojtje.
Në përgjithësi, ADAC rekomandon përdorimin e mbrojtjes nga dielli sepse mund të ndihmojë në uljen e temperaturës së sipërfaqeve brenda makinës.
Gjatë testit, timonët dhe panelet arritën temperatura deri në 70 gradë.
Kur krahasoheshin makinat me pamje të jashtme të zezë dhe të bardhë, ndryshimet në temperaturat e sipërfaqeve ishin të konsiderueshme – 65 gradë për automjetin e errët dhe 44 gradë për automjetin e lehtë.
Brendësia e Duster-it të zi ishte të paktën 5 gradë më e ngrohtë se brendësia e atij të bardhë.