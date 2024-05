Pajisjet e para me ekran me palosje nga Apple vinë në 2025 dhe 2026

Një pajisje me ekran me palosje nga Apple me ekran 20.3-inç siç duket do të fillojë prodhimin në fund të 2025, më herët sesa ishte menduar.

Pajisjet e para me ekran me palosje nga Apple do të prodhohen në masë në 2025 dhe 2026 sipas analistit Jeff Pu të Haitong.

Ai tha se pajisje të tilla kanë filluar të shfaqen në zinxhirët prodhues të Apple ndërsa kompania po shënon progres. Apple pritet të hyrë zyrtarisht në këtë industri me një iPad ose MacBook përpara se ti prodhojë në një volum të madh me iPhone.

Ky spekulim është i bazuar në informacione që vinë nga prodhuesit Koreanë të ekraneve si dhe prodhuesit Amerikanë dhe Tajvanezë të boshteve të palosjes.

Ndërkaq iPhone i parë me ekran me palosje mendohet që do të ketë madhësi prej 7.9-inç ose 8.3-inç. Madje është e mundur që kompania ta ofrojë në dy madhësi të ndryshme.

Kjo pajisje pritet që të debutojë në fund të 2026, një vit pas pajisjet 20.3-inç.